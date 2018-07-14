Порошенко насмешил, выступая перед пустым залом на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко повеселил пользователей сети, выступая практический в пустом зале на саммите НАТО в Брюсселе. После саммита альянса состоялась пресс-конференция Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Слушать Порошенко желающих не осталось. Лишь несколько корреспонденов не могли покинуть зал, по долгу службы пришлось снимать его выступление.

Главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачёв опубликовал в своём Facebook фото с совместного брифинга Порошенко и Столтенберга. Судя по видео, в зале на первых рядах сидели человек пять.

Тчкачёв написал: «Украина-НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас"».

"Наличие публики в зале для президента Украины не имеет никакого значения, для него главное выступил, выговорился, стены то слушали) до и пустые стулья, прекрасные слушатели и решат все проблемы народа Украины) Для пети главное - был на саммите) и стоял на трибуне с представителем НАТО)) одним словом, Шут гороховый)", - пишут украинцы в комментариях к видео (орфография сохранена)