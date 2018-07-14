В Госдуме прокомментировали обвинение США во вмешательство россиян в выборы

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал ситуацию по поводу обвинений США в адрес 12 россиян, которые якобы вмешались в выборы президента США.

Чепа заявил, что результат выборов в Соединённых Штатов кого-то не устроил, поэтому они перекладывают ответственность за свою плохую работу. Россия к выборам никак не причастна. «У них нет ни одного доказательства, а только голословные обвинения», — сказал зампред комитета Госдумы.

Алексей Чепа также отметил, что обвинения в сторону России не случайны, передаёт RT. Они появились незадолго перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Такие нападки можно расценивать как попытку повлиять на встречу тех людей, которые не желают налаживания отношений между двумя странами.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.