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Трамп задержался в покоях Виндзорского замка почти на 20 минут
14 июля 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп ни на минуту не опоздал на чаепитие к королеве Великобритании Елизавете Второй.
Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп в пятницу, 13 июля, были приглашены на аудиенцию к британской королеве. Встреча монарха с американским президентом продлилась дольше запланированного времени.
СМИ поторопились написать, что Трамп опоздал на встречу с Елизаветой Второй на 10 минут. Но в Букингемском дворце опровергли новости СМИ о якобы опоздании главы Белого дома на встречу с королевой Елизаветой, - сообщает ТАСС.
Прием состоялся в Виндзорском замке в Букингемском дворце. Представители Букингемского дворца подчеркнули, что Трамп прибыл в точно назначенное время.
Вся церемония прошла точно по расписанию. Дональд и Меланья Трамп пробыли вместе с британского королевой 57 минут, из них 47 - во внутренних покоях Виндзорского замка. СМИ в Великобритании отметили, что чаепитие продлилось почти на 20 минут дольше запланированного получаса.
Накануне глава США Дональд Трамп с супругой Меланией присутствовал на церемонии во дворце Бленхейм в британском Оксфордшире. Теперь весь мир обсуждает наряды первой леди и британского премьера. Платье Мэй назвали старомодным.
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