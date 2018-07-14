Трамп задержался в покоях Виндзорского замка почти на 20 минут

Дональд Трамп ни на минуту не опоздал на чаепитие к королеве Великобритании Елизавете Второй.

Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп в пятницу, 13 июля, были приглашены на аудиенцию к британской королеве. Встреча монарха с американским президентом продлилась дольше запланированного времени. Тереза Мэй в алом платье "потерялась" на фоне Мелании Трамп в необычном наряде

СМИ поторопились написать, что Трамп опоздал на встречу с Елизаветой Второй на 10 минут. Но в Букингемском дворце опровергли новости СМИ о якобы опоздании главы Белого дома на встречу с королевой Елизаветой, - сообщает ТАСС.

Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)13 Июл 2018 в 5:28 PDT

Прием состоялся в Виндзорском замке в Букингемском дворце. Представители Букингемского дворца подчеркнули, что Трамп прибыл в точно назначенное время.

Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)13 Июл 2018 в 9:44 PDT

Вся церемония прошла точно по расписанию. Дональд и Меланья Трамп пробыли вместе с британского королевой 57 минут, из них 47 - во внутренних покоях Виндзорского замка. СМИ в Великобритании отметили, что чаепитие продлилось почти на 20 минут дольше запланированного получаса.

Накануне глава США Дональд Трамп с супругой Меланией присутствовал на церемонии во дворце Бленхейм в британском Оксфордшире. Теперь весь мир обсуждает наряды первой леди и британского премьера. Платье Мэй назвали старомодным.