США намерены стать лидерами по добыче нефти

В следующем году Соединенные Штаты планируют занять мировую лидерскую позицию по нефтедобыче. Министерство энергетики США выступило с прогнозом, что в 2019 году уровень добычи нефти вырастет до 11,8 млн баррелей в сутки.

В середине 1970-х годов СССР обогнал США по добыче нефти. Как отмечается, в прошлом году Соединённые Штаты добывали около 9,4 млн баррелей нефти в день, Россия свыше 10, 3 млн баррелей, Саудовская Аравия – почти 10 млн баррелей.

Если прогнозы не изменятся, то США может стать крупнейшим производителем нефти в мире, впервые более чем за 40 лет, обогнав Россию, передаёт телеканал CBS.