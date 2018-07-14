США намерены стать лидерами по добыче нефти
14 июля 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
В следующем году Соединенные Штаты планируют занять мировую лидерскую позицию по нефтедобыче. Министерство энергетики США выступило с прогнозом, что в 2019 году уровень добычи нефти вырастет до 11,8 млн баррелей в сутки.
В середине 1970-х годов СССР обогнал США по добыче нефти. Как отмечается, в прошлом году Соединённые Штаты добывали около 9,4 млн баррелей нефти в день, Россия свыше 10, 3 млн баррелей, Саудовская Аравия – почти 10 млн баррелей.
Если прогнозы не изменятся, то США может стать крупнейшим производителем нефти в мире, впервые более чем за 40 лет, обогнав Россию, передаёт телеканал CBS.
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