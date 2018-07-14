Американская разведка узнала о проведении в России успешных испытаний гиперзвуковых ракет из состава новейшего российского комплекса "Кинжал". Телеканал CNBC, который ссылается на источники, знакомые с докладами разведки США по этой тематике, передал, что вероятной, новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" будут готовы к боевому применению уже к 2020 году.

Источники американского телеканала информировали о проведении трех испытаний. Всего проведено 12 песков ракеты "Кинжал" на истребителях Миг-31. Последнее испытание успешно проведено совсем недавно - в июле. Тогда ракета поразила цель на расстоянии 804 километров. Источники телеканала отметили, что на данный момент в России ведется работа по адаптации ракеты к стратегическому российскому бомбардировщику, - сообщает ТАСС.

Как передает CNBC, сейчас США не обладают средствами обороны, с помощью которых можно защититься от "Кинжала".

Ранее источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

Впервые о комплексе "Кинжал" в марте месяца сообщил президент РФ Владимир Путин. Эксперт, обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт считает, что "Кинжал" способен сделать беззащитным флот США.