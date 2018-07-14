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Разведка США узнала о новых испытаниях в России ракет комплексов "Кинжал"
14 июля 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]
Американская разведка узнала о проведении в России успешных испытаний гиперзвуковых ракет из состава новейшего российского комплекса "Кинжал". Телеканал CNBC, который ссылается на источники, знакомые с докладами разведки США по этой тематике, передал, что вероятной, новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" будут готовы к боевому применению уже к 2020 году.
Источники американского телеканала информировали о проведении трех испытаний. Всего проведено 12 песков ракеты "Кинжал" на истребителях Миг-31. Последнее испытание успешно проведено совсем недавно - в июле. Тогда ракета поразила цель на расстоянии 804 километров. Источники телеканала отметили, что на данный момент в России ведется работа по адаптации ракеты к стратегическому российскому бомбардировщику, - сообщает ТАСС.
Как передает CNBC, сейчас США не обладают средствами обороны, с помощью которых можно защититься от "Кинжала".
Ранее источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Впервые о комплексе "Кинжал" в марте месяца сообщил президент РФ Владимир Путин. Эксперт, обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт считает, что "Кинжал" способен сделать беззащитным флот США.
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