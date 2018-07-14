ЛНР сообщили об обстрелах ВСУ сёл Сокольники и Желобок

Представители самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о двух случаях обстрела со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Обстрелам ВСУ подверглись районы сёл Сокольники и Желобок.

Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства ЛНР уточнил, что огонь по населённым пунктам вёлся из 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия, - передает RT.

"Аргументы недели" писали, что у командования выполняющих боевые задачи в Донбассе ВСУ появился новый противник в лице волонтеров.

По мнению украинских экспертов, ВСУ не в состоянии "освободить" территории, которые занимают в настоящее время Донецкая и Луганская народные республики.