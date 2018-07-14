Трамп заявил, что улучшение отношений России и США возможно при сохранении Крыма

Лидер США Дональд Трамп заявил, что считает возможным улучшений отношений США и России при сохранении Крыма в составе России. При этом президент Соединённых Штатов подчеркнул, что по-прежнему активно выступает за сближение двух стран.

Такое заявление Дональд Трамп сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передаёт ТАСС. Один из представителей СМИ поинтересовался у президента США, возможно ли улучшение отношений России и Соединённых Штатов, если Крым будет оставаться в составе РФ. «Да, я так думаю. Думаю, у меня бы установились очень хорошие отношения с президентом Путиным, если бы мы провели время вместе», - ответил Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что вопрос Крыма он «унаследовал» от предшественника на посту президента США Барака Обамы. «Мне сдали множество плохих карт, и я решаю эти проблемы одну за другой. И я знаю, как их решить», - сообщил Дональд Трамп.