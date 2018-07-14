Бейсджамперы прыгнули с горы и попали в летящий самолет

Выражение «и на что только не пойдет рыцарь ради любви прекрасной дамы» безнадежно устарело. Сейчас рыцари совершают неимоверные поступки ради рекордов Гиннеса или просмотров ролика на YouTube.

Французские экстремалы Винс Реффет и Фред Фюген из команды Soul Flyers спрыгнули с вершины горы Юнгфрау в швейцарских Альпах и попали в летящий самолет.

Любители острых ощущений, одетые в специальные костюмы с крыльями — вингсьюты совершили умопомрачительный прыжок с горы, высота которой составляет 4 километра 62 метра. И пролетев всего чуть больше полутора километров они благополучно приземлились в открытые двери легкомоторного самолета. Ювелирная работа пилота на скорости 173 километра в час просто поражает, ну а парни рискнцли - и выпили шампанское, правда уже на земле.