Украинский генерал рассказал о проблемах Украины с ПВО

У Украины, которая рвется в НАТО, проблемы с ПВО, ракетами и порохом. Генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец рассказал, что весь потенциал украинской ПВО - наличие зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1".

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По данным украинского генерала, ракеты для С-125 сняты с вооружения, у Украины заканчиваются боеприпасы для комплексов С-200, ракеты для ЗРК С-300 производятся в России.

Уманец отметил, что пока еще Вооруженные силы используют старый парк, который остался на складах. Он напомнил, что уже происходили ЧП, ракеты взлетели в воздух, благодаря "наивысшей степени" властей страны и Минобороны, - сообщает РИА Новости.

Украинский генерал напомнил, что все производство ЗРК и научная база остались в России, киевские же власти не торопятся отремонтировать оставшиеся в наличии комплексы. "На Украине сложилась плачевная ситуация с противовоздушной обороной", - заключил Уманец.