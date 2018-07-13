//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Валерий Сюткин: "Писать песни нужно не ради денег и славы"
- Звезда 90-х Вадим Казаченко развелся с женой
- Максакова удивила располневшей фигурой
- Наталья Сенчукова показала идеальную фигуру в бикини
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
МИД назвал цель вброса со стороны США в адрес России
13 июля 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Целью новых обвинений, прозвучавших сегодня со стороны США в связи с расследованием о якобы «российском вмешательстве» в выборы, является создание напряженности на саммите РФ – США.
Ранее сегодня заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что расследование по делу о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года установило причастность двенадцати российских граждан к кибервзломам, и им будут предъявлены обвинения.
«Очевидно, что цель этого вброса – испортить атмосферу перед российско-американским саммитом. Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами, изо всех сил пытаются реанимировать старую «утку», про которую быстро забудут», - отреагировали на заявление американской стороны в МИД РФ.
Несмотря на то, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы ведется в США уже больше года, до сих пор так и не было предъявлено ни одного доказательства, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В Госдуме объяснили, почему украинский вопрос "раздражает" Запад
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
На выходных Черноморское побережье накроет непогода, предупреждает МЧС
//Футбол
//Общество
Собянин: благодаря Кириенко "Росатом" стал мировым лидером отрасли
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//В мире
//В мире
В доме пострадавшего в Эймсбери нашли флакон из-под "Новичка"
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
//Туризм
Российские туристы смогут жить на Ямайке без виз в три раза дольше
//Общество
//В мире
//Общество
//Наука
Врачи предупреждают: солнечное затмение влияет на хронические заболевания
//Общество
//В мире
//В мире
Лавров высказался о словах Трампа насчет зависимости Германии от России
//Общество
Слушатель на час вместо друга и мамы. Выживаем в большом городе
//Общество
За 2017 год Россия поднялась в рейтинге экономик мира по объему ВВП
//Общество
В Кремле высказались о новости насчет просьбы матери Сенцова помиловать её сына
//Общество