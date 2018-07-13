МИД назвал цель вброса со стороны США в адрес России

Целью новых обвинений, прозвучавших сегодня со стороны США в связи с расследованием о якобы «российском вмешательстве» в выборы, является создание напряженности на саммите РФ – США.

Ранее сегодня заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что расследование по делу о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года установило причастность двенадцати российских граждан к кибервзломам, и им будут предъявлены обвинения.

«Очевидно, что цель этого вброса – испортить атмосферу перед российско-американским саммитом. Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами, изо всех сил пытаются реанимировать старую «утку», про которую быстро забудут», - отреагировали на заявление американской стороны в МИД РФ.

Несмотря на то, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы ведется в США уже больше года, до сих пор так и не было предъявлено ни одного доказательства, сообщает РИА Новости.