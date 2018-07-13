Попытки заставить Россию отдать Крым абсолютно нелогичны и бесперспективны, и не стоит разговаривать с Москвой с этой позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Повторение этой фразы, как мантры – «пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то» - оно абсолютно нелогично. Оно бесперспективно, это путь в никуда. Это значит: никогда ничего не будет», - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что, хотя в Москве и не носят «розовых очков» по поводу позиции США по Крыму, но все же не исключают возможности, что в ходе предстоящего российско-американского саммита президент США Дональд Трамп изменит свое мнение, сообщает РИА Новости.