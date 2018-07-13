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Ушаков перечислил общие интересы России и США
13 июля 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Интересы России и США, как ведущих мировых ядерных держав, совпадают, прежде всего, в сфере обеспечения международной безопасности, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«У нас очень много сфер, где интересы России и США близки и совпадают. Прежде всего, это обеспечение международной безопасности. Наши страны, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за ее состояние», - заявил Юрий Ушаков.
«Кроме того, в число сфер общих интересов можно включить и «разоруженческое» досье, и совместную борьбу с международным терроризмом. Сюда также входит совместная работа по урегулированию региональных конфликтных ситуаций – их много сейчас в мире. И, наконец, очень важная для наших стран тема – преодоление кризиса двусторонних отношений», - приводит РИА Новости слова Юрия Ушакова в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки.
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