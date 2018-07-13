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Индия ответила на угрозы США из-за покупки С-400

13 июля 2018, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Индия ответила на угрозы США из-за покупки С-400
Globallookpress.com

Министр обороны Индии Нирмалу Ситхараман заявила, что переговоры с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» продолжатся, несмотря на давление, оказываемое со стороны США.

Поставка российских ЗРК С-400 «Триумф» в Индию была согласована еще в мае. Сумма контракта составила шесть миллиардов долларов. Узнав об этом, США пригрозили Индии введением санкций, сославшись на свой закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Мы сказали делегации конгресса США, что это закон США, а не закон ООН. Американский закон не распространяется на Индию», - заявила индийский министр обороны Нирмалу Ситхараман.

В настоящее время переговоры по этой сделке находятся на завершающей стадии, сообщает РИА Новости.

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