//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Валерий Сюткин: "Писать песни нужно не ради денег и славы"
- Звезда 90-х Вадим Казаченко развелся с женой
- Максакова удивила располневшей фигурой
- Наталья Сенчукова показала идеальную фигуру в бикини
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Индия ответила на угрозы США из-за покупки С-400
13 июля 2018, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Индии Нирмалу Ситхараман заявила, что переговоры с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» продолжатся, несмотря на давление, оказываемое со стороны США.
Поставка российских ЗРК С-400 «Триумф» в Индию была согласована еще в мае. Сумма контракта составила шесть миллиардов долларов. Узнав об этом, США пригрозили Индии введением санкций, сославшись на свой закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
«Мы сказали делегации конгресса США, что это закон США, а не закон ООН. Американский закон не распространяется на Индию», - заявила индийский министр обороны Нирмалу Ситхараман.
В настоящее время переговоры по этой сделке находятся на завершающей стадии, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В Госдуме объяснили, почему украинский вопрос "раздражает" Запад
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
На выходных Черноморское побережье накроет непогода, предупреждает МЧС
//Футбол
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//В мире
В доме пострадавшего в Эймсбери нашли флакон из-под "Новичка"
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
//Новости Redtram
//Туризм
Российские туристы смогут жить на Ямайке без виз в три раза дольше
//Общество
//В мире
//Общество
//Наука
Врачи предупреждают: солнечное затмение влияет на хронические заболевания
//Общество
//В мире
//В мире
Лавров высказался о словах Трампа насчет зависимости Германии от России
//Общество
Слушатель на час вместо друга и мамы. Выживаем в большом городе
//Общество
За 2017 год Россия поднялась в рейтинге экономик мира по объему ВВП
//Общество
В Кремле высказались о новости насчет просьбы матери Сенцова помиловать её сына
//Общество
//Здоровье