В Лондоне десятки тысяч человек протестуют против визита Трампа

В Лондоне американский президент – не самый желанный гость: десятки тысяч человек с транспарантами вышли на марш протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.

Полиция затрудняется назвать точное количество участников этой акции протеста, но, по заявлению организаторов марша, на него зарегистрировалось около 65 тысяч человек. В нем принимают участие не только противники собственно Трампа, но и противники Brexit. Не остались в стороне и профсоюзы, и женские организации. К ним примкнули также социалисты и правозащитники.

Длинная колонна с транспарантами прошла по улицам, начиная с северной части центра Лондона. Участники не только выкрикивали лозунги «Трамп, убирайся!», но и призывы к правительству консерваторов уйти в отставку.

«Он не должен быть здесь. Его не следует принимать в нашей стране. Мы хотим, чтобы он поскорее уехал и никогда больше не возвращался», - заявила одна из участниц марша протеста корреспонденту РИА Новости.