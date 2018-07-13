//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Валерий Сюткин: "Писать песни нужно не ради денег и славы"
- Звезда 90-х Вадим Казаченко развелся с женой
- Максакова удивила располневшей фигурой
- Наталья Сенчукова показала идеальную фигуру в бикини
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
//самое читаемое
//В мире 13+
В доме пострадавшего в Эймсбери нашли флакон из-под "Новичка"
13 июля 2018, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
В британском Эймсбери, в доме отравившегося британца Чарли Роули, следователи обнаружили при обыске флакон из-под нервно-паралитического вещества, сообщили в Скотланд-Ярде.
«В среду, 11 июля, во время обыска дома Чарли Роули в Эймсбери был найден маленький флакон. Он был доставлен в лабораторию Минобороны в Портон-Даун для исследований. По итогам анализов ученые подтвердили нам, что во флаконе содержался «Новичок». Чтобы установить, из той ли же партии это вещество, как то, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в марте, будут проведены дальнейшие научные тесты. Это остается основной линией расследования», - рассказали в Скотланд-Ярде.
Напомним, 4 июля два гражданина Великобритании, жители города Эймсбери, попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Позже женщина скончалась, а мужчина пришел в сознание. Скотланд-Ярд заявил, что «неизвестным веществом» был «Новичок», которым, предположительно, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в марте нынешнего года в Солсбери, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В Госдуме объяснили, почему украинский вопрос "раздражает" Запад
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
На выходных Черноморское побережье накроет непогода, предупреждает МЧС
//Футбол
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//В мире
В доме пострадавшего в Эймсбери нашли флакон из-под "Новичка"
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
//Новости Redtram
//Туризм
Российские туристы смогут жить на Ямайке без виз в три раза дольше
//Общество
//В мире
//Общество
//Наука
Врачи предупреждают: солнечное затмение влияет на хронические заболевания
//Общество
//В мире
//В мире
Лавров высказался о словах Трампа насчет зависимости Германии от России
//Общество
Слушатель на час вместо друга и мамы. Выживаем в большом городе
//Общество
За 2017 год Россия поднялась в рейтинге экономик мира по объему ВВП
//Общество
В Кремле высказались о новости насчет просьбы матери Сенцова помиловать её сына
//Общество
//Здоровье