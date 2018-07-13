В британском Эймсбери, в доме отравившегося британца Чарли Роули, следователи обнаружили при обыске флакон из-под нервно-паралитического вещества, сообщили в Скотланд-Ярде.

«В среду, 11 июля, во время обыска дома Чарли Роули в Эймсбери был найден маленький флакон. Он был доставлен в лабораторию Минобороны в Портон-Даун для исследований. По итогам анализов ученые подтвердили нам, что во флаконе содержался «Новичок». Чтобы установить, из той ли же партии это вещество, как то, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в марте, будут проведены дальнейшие научные тесты. Это остается основной линией расследования», - рассказали в Скотланд-Ярде.

Напомним, 4 июля два гражданина Великобритании, жители города Эймсбери, попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Позже женщина скончалась, а мужчина пришел в сознание. Скотланд-Ярд заявил, что «неизвестным веществом» был «Новичок», которым, предположительно, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в марте нынешнего года в Солсбери, сообщает РИА Новости.