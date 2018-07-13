В рамках проводимого расследования о вмешательстве России в выборы в США Министерство юстиции США выдвинуло новые обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб.

Сотрудники российских спецслужб незаконно получали конфиденциальную информацию путем совершения хакерских атак на компьютерную сеть Демократической партии США, утверждает американский Минюст.

Расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США, в результате которых Дональд Трамп победил на выборах президента страны 8 ноября 2016 года, ведет спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке палаты представителей и сената США.

Ранее Роберт Мюллер предъявил обвинения тринадцати гражданам и трем компаниям из России в мошенничестве и сговоре против США. В Кремле подобные обвинения называют бездоказательными и категорически их отрицают, сообщает РИА Новости.