На мысе Канаверал взорвали башни двух пусковых площадок

На мысе Канаверал в США военные взорвали башни пусковых площадок А и В стартового комплекса № 17. Они просуществовали с 1957 года, но в последнее время почти не использовались.

За время существования и активного использования этих стартовых площадок, в промежутке с 1957 по 2011 годы, с них стартовали 325 ракет, в том числе были запущены марсоходы Spirit и Opportunity.

В последние годы стартовые площадки практически не использовались. Поэтому руководством было принято решение об их сносе для возможной последующей постройки «чего-то нового». В настоящее время стартовый комплекс № 17 арендует частная компания, занимающаяся перспективными разработками добычи полезных ископаемых на Луне, сообщает РИА Новости.