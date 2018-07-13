Объявился новый враг воюющих с ополченцами ДНР и ЛНР киевских силовиков

У командования выполняющих боевые задачи в Донбассе Вооруженных сил Украины появился новый противник в лице волонтеров. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

Штаб силовой операции некоторое время назад запретил добровольцам, оказывающим помощь армии, находиться в зоне конфликта. Этим приказом командование ВСУ нажило себе нового врага, пишет автор канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен».

Спикер ополченцев Донецкой народной республики Даниил Безсонов, в свою очередь, заявил на брифинге для СМИ, что волонтеры, недовольные решением украинских военачальников, ежедневно распространяют в интернете негативные сведения о ВСУ. Данная информационная кампания негативно отражается на имидже армии.

Ранее в пятницу в ДНР сообщили о начавшихся боестолкновениях между киевскими силовиками и взбунтовавшимися добровольческими батальонами.