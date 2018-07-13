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В сети дискутируют о "советской оккупации" Латвии
13 июля 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Латвии Инара Балоде опубликовала в соцсети свои положительные воспоминания о жизни в советском прошлом этой прибалтийской республики. Неудивительно, что публикация вызвала дискуссию.
«Гадко читать этот выдуманный и натужный бред национальных нациков. Я родилась в ЛССР, в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала. Родители не состояли в коммунистической партии. Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно русский и английский, свободно закончила в то время консерваторию», - написала она в фейсбуке.
Инара Балоде также подчеркнула, что у советских латвийцев было счастливое детство, а теперь нынешние власти страны «промывают мозги» новому поколению.
«У нас, рожденных в 60-е, было счастливое детство, бесплатное образование, экологически чистые продукты. И не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины. А вы, сами голые, как церковные мыши, уничтожили все созданное производство, создали безработицу, выгнали треть, и даже больше, народа в изгнание», - привела она сравнение.
Что интересно, большинство комментаторов согласились с автором публикации и привели свои собственные примеры счастливого детства в «советской оккупации». Однако не обошлось и без обвинителей в «зомбированности коммунизмом», сообщает РИА Новости.
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