Символу Голливуда сегодня исполнилось 95 лет

Белые буквы на склоне горы Маунт-Ли в Калифорнии известны почти каждому. Гигантское слово Hollywood («Голливуд») вот уже 95 лет является символом Лос-Анжелеса, штат Калифорния.

Девять белых гигантских букв, складывающихся в знакомое всем слово Hollywood («Голливуд»), радуют глаз уже на протяжении 95 лет.

Однако история появления этой надписи 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли в Калифорнии наверняка известна далеко не всем.

Надпись появилась на Маунт-Ли 13 июля 1923 года и первоначально предназначалась для рекламы нового жилищного района Hollywoodland. Ночью буквы подсвечивались электрическими лампочками, а днем их можно было увидеть с расстояния в 40 километров, пишет Ридус.

В 1949 году четыре последние буквы демонтировали, поскольку к тому времени Голливуд уже превратился в известную во всем мире «фабрику грез», а также в символ американской киноиндустрии и самого Лос-Анджелеса.

В ноябре 1978 года взамен обветшавших букв были установлены новые высотой 15 метров и шириной 12 метров, пишет издание.