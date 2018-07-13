Символу Голливуда сегодня исполнилось 95 лет
13 июля 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Белые буквы на склоне горы Маунт-Ли в Калифорнии известны почти каждому. Гигантское слово Hollywood («Голливуд») вот уже 95 лет является символом Лос-Анжелеса, штат Калифорния.
Девять белых гигантских букв, складывающихся в знакомое всем слово Hollywood («Голливуд»), радуют глаз уже на протяжении 95 лет.
Однако история появления этой надписи 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли в Калифорнии наверняка известна далеко не всем.
Надпись появилась на Маунт-Ли 13 июля 1923 года и первоначально предназначалась для рекламы нового жилищного района Hollywoodland. Ночью буквы подсвечивались электрическими лампочками, а днем их можно было увидеть с расстояния в 40 километров, пишет Ридус.
В 1949 году четыре последние буквы демонтировали, поскольку к тому времени Голливуд уже превратился в известную во всем мире «фабрику грез», а также в символ американской киноиндустрии и самого Лос-Анджелеса.
В ноябре 1978 года взамен обветшавших букв были установлены новые высотой 15 метров и шириной 12 метров, пишет издание.
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