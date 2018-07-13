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Стал известен список готовых отделиться от Киева областей Украины
13 июля 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
Ряд регионов Украины готов отделиться от Киева, последовав примеру Донецка и Луганска. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.
Первой в списке, составленном авторами канала «Крым Pro +» в «Яндекс. Дзен», идет Херсонская область. В материале объясняется, что антиукраинские настроения местного населения обусловлены высоким уровнем коррупции, «беспределом» представителей силовых структур и акциями, проводимыми экстремистами из числа крымских татар.
Закарпатье блогеры назвали «потенциальным новым Донецком». Здесь проживают 300 тысяч венгров, 180 тысяч из них в настоящее время имеют паспорта, выданные Будапештом. У местной общины накопилось много претензий к Киеву. Одной из причин недовольства являются планы властей Украины по закрытию школ, в которых преподают на венгерском языке.
Также в списке присутствуют Николаев, Одесса, территории Галиции и Буковины, входящие в состав современной Украины. Страна подошла к крайней точке и может рассыпаться в любой момент, полагают авторы поста.
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