В ЕК объяснили, почему Юнкер нетвердо стоял на ногих и едва не упал на Порошенко

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас объяснил инцидент в рамках саммита НАТО. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер не мог стоять на ногах и едва не упал на президента Украины Петра Порошенко.

Многие заподозрили, что руководитель Еврокомиссии находился в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего его пришлось поддерживать спутникам. Схинас сообщил, что на самом деле у Юнкера был крайне болезненный приступ ишиалгии, однако в настоящий момент он чувствует себя значительно лучше и принимает специальные препараты.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на официального представителя ЕК, политик и ранее заявлял, что заболевание влияет на его способность ходить.