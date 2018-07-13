В ЕК объяснили, почему Юнкер нетвердо стоял на ногих и едва не упал на Порошенко
13 июля 2018, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас объяснил инцидент в рамках саммита НАТО. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер не мог стоять на ногах и едва не упал на президента Украины Петра Порошенко.
Многие заподозрили, что руководитель Еврокомиссии находился в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего его пришлось поддерживать спутникам. Схинас сообщил, что на самом деле у Юнкера был крайне болезненный приступ ишиалгии, однако в настоящий момент он чувствует себя значительно лучше и принимает специальные препараты.
Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на официального представителя ЕК, политик и ранее заявлял, что заболевание влияет на его способность ходить.
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