Лавров высказался о словах Трампа насчет зависимости Германии от России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 13 июля, высказался о заявлении президента США Дональда Трампа насчет полной зависимости Германии от РФ в сфере энергетики.

В интервью Ларри Кингу в рамках программы Larry King Now Сергей Лавров заметил, что Трамп лично признал – Путин является его соперником и конкурентом.