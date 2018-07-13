Киев назвал «самую большую угрозу» для России
13 июля 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассказали, что больше всего «пугает» Российскую Федерацию. По данному вопросу высказался украинский президент Петр Порошенко, написавший статью для иностранной прессы.
Политик отметил в статье, вышедшей в газете Financial Times, что Москва якобы больше всего боится сплоченности, демонстрируемой Украиной и членами НАТО и Европейского союза. По мнению Петра Порошенко, вовлечение его страны в работу названных международных организаций является «самую большой угрозой» для России.
Ранее в пятницу сообщалось, что на лидера Украины, находящегося на саммите Североатлантического альянса, едва не упал Жан-Клод Юнкер, возглавляющий Еврокомиссию. Согласно предположению, высказанному СМИ, причиной инцидента стало состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал Юнкер.
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