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Киев назвал «самую большую угрозу» для России

13 июля 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Киев назвал «самую большую угрозу» для России
фото: globallookpress.com

В Киеве рассказали, что больше всего «пугает» Российскую Федерацию. По данному вопросу высказался украинский президент Петр Порошенко, написавший статью для иностранной прессы.

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На саммите НАТО нетрезвый глава Еврокомиссии едва не упал на Порошенко

Политик отметил в статье, вышедшей в газете Financial Times, что Москва якобы больше всего боится сплоченности, демонстрируемой Украиной и членами НАТО и Европейского союза. По мнению Петра Порошенко, вовлечение его страны в работу названных международных организаций является «самую большой угрозой» для России.

Ранее в пятницу сообщалось, что на лидера Украины, находящегося на саммите Североатлантического альянса, едва не упал Жан-Клод Юнкер, возглавляющий Еврокомиссию. Согласно предположению, высказанному СМИ, причиной инцидента стало состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал Юнкер.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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