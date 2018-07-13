Участники акции протеста против визита в Великобританию американского лидера Дональда Трампа запустили в небо над Вестминстерским дворцом его надувное изображение в подгузнике и со смартфоном в руке.

Как пишут СМИ, к зданию британского парламента могут прийти до шестидесяти тысяч человек. Организаторы протестов сравнили президента США с 2большим раздраженным ребенком с хрупким эго".

Акция по запуску надувного "Трампа" была согласована с мэром Лондона Садиком Ханом. Как заявил мэр ВВС, он не намерен ограничивать свободу слова в связи с тем, что кто-то может обидеться.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию 12 июля, вечером он с женой Меланией посетили гала-ужин премьера Терезы Мэй. Сейчас весь мир обсуждает наряды первой леди Штатов и премьера Британии.