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Над Лондоном завис надувной "Трамп" в подгузнике
13 июля 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Участники акции протеста против визита в Великобританию американского лидера Дональда Трампа запустили в небо над Вестминстерским дворцом его надувное изображение в подгузнике и со смартфоном в руке.
Как пишут СМИ, к зданию британского парламента могут прийти до шестидесяти тысяч человек. Организаторы протестов сравнили президента США с 2большим раздраженным ребенком с хрупким эго".
Акция по запуску надувного "Трампа" была согласована с мэром Лондона Садиком Ханом. Как заявил мэр ВВС, он не намерен ограничивать свободу слова в связи с тем, что кто-то может обидеться.
Дональд Трамп прибыл в Великобританию 12 июля, вечером он с женой Меланией посетили гала-ужин премьера Терезы Мэй. Сейчас весь мир обсуждает наряды первой леди Штатов и премьера Британии.
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