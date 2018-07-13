На саммите НАТО нетрезвый глава Еврокомиссии едва не упал на Порошенко

В рамках саммита НАТО в Брюсселе шатающийся глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не упал на лидера Украины Петра Порошенко. Политик, как предполагается, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Юнкеру было тяжело идти, у него заплетались ноги, вследствие чего его поддерживали спутники. В какой-то момент, как сообщают британские СМИ, глава ЕК потерял равновесие, отшатнулся назад и чуть не упал на Порошенко, который вовремя выставил вперед руку и вновь "установил" Жан-Клода в вертикальное положение.

Журналисты уже давно подозревают, что политик злоупотребляет спиртным. В 2017 году он прибыл в подобном состоянии на саммит в Женеве, где все время натыкался на мебель и людей, сообщает РИА "Новости".