Видео, как в Киеве на митинге шахтеров министр подрался с депутатом

Украинские шахтеры требуют выплаты задолженностей по зарплате и отставки министра энергетики Игоря Насалика. У Минэнерго в центре Киева несколько дней проходит акция протеста.

Вчера здание министерства было блокировано полицией, ее сотрудники не позволили митингующим разбить у входа палатки.

Сегодня шахтеры вместе с депутатом Верховной рады Сергеем Шаховым и телевизионщиками совершили попытку прорваться в здание Минэнерго, но полиция их остановила. Через какое-то время подъехала машина министра энергетики Игоря Насалика. Он вышел из авто и стал беседовать с митингующими. Что-то в разговоре не понравилось Шахову и он стал отбирать микрофон у министра. В результате пришлось вмешаться полицейским.

В потасовку вмешался председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, который позднее в Facebook разместил видео инцидента.