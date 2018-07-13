Действующие в Донбассе партизаны сообщили о подготовке ВСУ к захвату Горловки

Дислоцированные в районе Светлодарской дуги соединения Вооруженных сил Украины готовятся к наступательной операции. Об этом со ссылкой на партизан, действующих на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщается в заметке, которая опубликована в отечественной блогосфере.

Автор канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен» пишет, что его источники доложили об активном пополнении украинскими военными запасов боеприпасов. По словам блогера, среди местного населения распространяются слухи о том, что ВСУ готовятся к захвату Горловки и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что одна из воюющих на востоке Украины бригад ВСУ нанесла удары по собственным позициям. Согласно предположению ополченцев ЛНР, атака была осуществлена с целью обвинения защитников республики в нарушении перемирия, объявленного в зоне конфликта в связи с проведением сельскохозяйственных работ.