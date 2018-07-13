Тереза Мэй в алом платье "потерялась" на фоне Мелании Трамп в необычном наряде
13 июля 2018, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне глава США Дональд Трамп с супругой Меланией присутствовал на церемонии во дворце Бленхейм в британском Оксфордшире. Весь мир обсуждает наряды первой леди Штатов и премьера Британии Терезы Мэй.
В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены Дональд и Мелания Трамп, а также Тереза Мэй со своим супругом Филиппом. Ради торжественного мероприятия женщины выбрали роскошные вечерние туалеты. Британский премьер надела алое платье в пол, открывающее руки. Американская первая леди появилась в длинном платье нежно-лимонного цвета с широкими рукавами, которые напоминают накидку.
Многие заметили, что Мелания была более заметной и яркой, несмотря на довольно сдержанный цвет наряда.
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