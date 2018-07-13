Накануне глава США Дональд Трамп с супругой Меланией присутствовал на церемонии во дворце Бленхейм в британском Оксфордшире. Весь мир обсуждает наряды первой леди Штатов и премьера Британии Терезы Мэй.

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены Дональд и Мелания Трамп, а также Тереза Мэй со своим супругом Филиппом. Ради торжественного мероприятия женщины выбрали роскошные вечерние туалеты. Британский премьер надела алое платье в пол, открывающее руки. Американская первая леди появилась в длинном платье нежно-лимонного цвета с широкими рукавами, которые напоминают накидку.

Многие заметили, что Мелания была более заметной и яркой, несмотря на довольно сдержанный цвет наряда.