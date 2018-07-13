Украинские власти нашли способ борьбы с Россией в Азовском море

Власти Украины придумали способ борьбы с Российской Федерацией в Азовском море. С соответствующим заявлением выступил Владимир Омелян, занимающий в правительстве соседнего государства пост министра инфраструктуры.

По словам чиновника, Россия целенаправленно создает препятствия судам, следующим в украинские порты. Омелян полагает, что заставить Москву изменить свое поведение может международное сообщество. Европейские страны должны ввести ограничительные меры против портов РФ в Черном море, процитировал министра сайт «Русская весна».

Ранее киевский военный аналитик Тарас Чмут сообщил о потере Украиной контроля над Азовом. Эксперт посетовал на то, что украинская сторона не в состоянии блокировать находящиеся в акватории моря российские корабли, поскольку не располагает пригодными для выполнения данной задачи силами. По мнению Чмута, такая ситуация возникла вследствие бездействия властей страны в военно-морской области.