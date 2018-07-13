Обнародованы детали придуманного Киевом «колумбийского сценария» для ДНР и ЛНР
13 июля 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины рассчитывают урегулировать вооруженный конфликт на востоке страны по «колумбийскому сценарию». Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.
Автор под ником 667bdr привел в «Живом журнале» фрагменты выступления вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая высказалась за внедрение в Донбассе опыта южноамериканского государства по реабилитации сложивших оружие мятежников. По словам Геращенко, «колумбийский сценарий» подразумевает амнистию в отношении отказавшихся воевать повстанцев и выплату репараций жертвам боевых действий. Сдавшиеся властям лица получают от 5 до 8 лет наказания вместо 20-30 лет, к которым их бы приговорили в обычных условиях, отметила вице-спикер украинского парламента.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ назвали причину невозможности установить прочное перемирие между украинскими силовиками и ополченцами Донецкой и Луганской народных республик.
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