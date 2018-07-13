Обнародованы детали придуманного Киевом «колумбийского сценария» для ДНР и ЛНР

Власти Украины рассчитывают урегулировать вооруженный конфликт на востоке страны по «колумбийскому сценарию». Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.

Автор под ником 667bdr привел в «Живом журнале» фрагменты выступления вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая высказалась за внедрение в Донбассе опыта южноамериканского государства по реабилитации сложивших оружие мятежников. По словам Геращенко, «колумбийский сценарий» подразумевает амнистию в отношении отказавшихся воевать повстанцев и выплату репараций жертвам боевых действий. Сдавшиеся властям лица получают от 5 до 8 лет наказания вместо 20-30 лет, к которым их бы приговорили в обычных условиях, отметила вице-спикер украинского парламента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ назвали причину невозможности установить прочное перемирие между украинскими силовиками и ополченцами Донецкой и Луганской народных республик.