Сильнейшее наводнение в Японии унесло жизни более 200 человек

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил печальную новость. Согласно последним данным, число жертв наводнения на юго-западе и в центральных районах страны достигло 200 человек.

Официальные данные свидетельствуют о гибели 204 граждан, кроме того, пропавшими без вести считаются 28 человек. При этом местонахождение еще 54 японцев также не установлено, однако пока они не попали в предыдущую категорию, передает РИА "Новости".

В настоящий момент в районах, пострадавших от наводнения сильнее других, работают 73 тысячи сотрудников полиции, пожарной охраны и работников сил самообороны. Кроме того, на помощь пришли не менее 5,5 тысячи волонтеров.