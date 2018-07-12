Власти Чехии категорически отказались повышать расходы на оборону
12 июля 2018, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш вечером в четверг, 12 июля, сделал важное заявление. По словам политика, Чехия в ближайшем будущем не планирует ускорять увеличение своих расходов на оборону.
После завершения саммита НАТО, который состоялся в столице Бельгии Брюсселе, Бабиш подчеркнул, что республика не намерена каким-либо образом корректировать намеченные планы относительно трат на оборонные цели, передает РИА "Новости".
Премьер-министр Чехии добавил, что ранее официальная Прага обязалась довести вышеуказанные расходы до 2 процентов ВВП к 2024 году.
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