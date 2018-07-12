Власти Чехии категорически отказались повышать расходы на оборону

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш вечером в четверг, 12 июля, сделал важное заявление. По словам политика, Чехия в ближайшем будущем не планирует ускорять увеличение своих расходов на оборону.

После завершения саммита НАТО, который состоялся в столице Бельгии Брюсселе, Бабиш подчеркнул, что республика не намерена каким-либо образом корректировать намеченные планы относительно трат на оборонные цели, передает РИА "Новости".

Премьер-министр Чехии добавил, что ранее официальная Прага обязалась довести вышеуказанные расходы до 2 процентов ВВП к 2024 году.