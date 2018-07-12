На Багамах известный блогер подверглась нападению акулы

Известный блогер Катарина Заруцки подверглась нападению акулы на Багамах. Согласно последней информации, 19-летняя девушка столкнулась с существом, которое до этого считалось абсолютно безопасным.

Блогер и модель решилась поплавать с акулами-няньками, однако в результате едва не лишилась руки. Как сообщает сегодня NBC News, один из хищников схватил Катарину за руку и попытался утащить ее с собой на дно, однако она смогла вырваться и отплыть к берегу. Заруцки держала руку над водой, стараясь сделать так, чтобы кровь не привлекла к ней внимание других акул.

Владелец пристани Дэвид Хочер утверждает, что обычно акулы-няньки не нападают на людей. Блогер приняла решение после инцидента прервать отдых и вернуться домой.