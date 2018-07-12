Дональд Трамп рассекретил текст письма Ким Чен Ына. Письмо лидера КНДР президенту США от 6 июля на корейском и английском языках Трамп опубликовал в Twitter. Северокорейский лидер надеется, что у них с Трампом будет еще одна встреча, - сообщает ТАСС. Он назвал это письмо "очень приятным". Ким Чен Ын написал Трампу благодарственное письмо

Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре. По ее итогам было принято совместное заявление. В нем северокорейский лидер объявил о готовности КНДР пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова и отказаться от ядерного оружия. США обязались в ответ предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

"Я высоко ценю предпринятые вашим превосходительством энергичные экстраординарные усилия в целях улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления", - говорится в письме Ким Чен Ына.

Лидер КНДР выразил уверенности, "в то, что сильная воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированный мной и вашим превосходительством и нацеленный на создание нового будущего между КНДР и США, несомненно, дадут плоды".