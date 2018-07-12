Машина депутата сбила митингующих у здания Верховной рады Украины

В центре Киева автомобиль, в салоне которого находился депутат Верховной рады Украины Павел Пензенык, совершил наезд на людей. Граждане собрались в правительственном квартале города на митинг.

Депутат Рады Оксана Продан отметила, что в ходе ДТП пострадали люди, которые к настоящему моменту уже доставлены в медицинские учреждения, передает РИА "Новости".

Есть информация о том, что в автомобиле, сбившем людей, ехал исполняющий обязанности главы комитета Рады по вопросам регламента Пензенык. Он был выведен из транспортного средства в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Водитель автомобиля остался на своем месте.