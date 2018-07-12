Эксперт высказался о требовании Трампа увеличить НАТО расходы на оборону

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментирвал требование президента США Дональда Трампа странам НАТО увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к началу 2019 года. Власти Италии не планируют увеличивать расходы на оборону

По мнению российского политика, для стран альянса так повысить воееные расходы - трудновыполнимые условия. Косачев отметил, что на данный момент шесть стран согласились увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, пообещали достичь этого уровня к 2024 году.

А вообще Трамп считает, что расходы на оборону желательно повысить до 4% и желательно как можно скорее. Как пример Косачев привел Германию, для которой 2% от ВВП составит дополнительно порядка 70-80 млрд евро в год. "Это очень приличная сумма", — подчеркнул политик в интервью "Эху Москвы".

До того, как главой американского Белого дома был Трамп, США оплачивали и оплачивают 75% бюджета НАТО. Остальные 27 стран платят менее 1%. Трамп первым поставил вопрос о такой несправедливости.