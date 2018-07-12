Эстонские военные: самолет ВВС России нарушил воздушное пространство страны
12 июля 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в четверг, 12 июля, эстонские военные сделали резонансное заявление. По их словам, в воздушное пространство страны без позволения вошел самолет Военно-воздушных сил Российской Федерации Ил-76.
Согласно последней информации, инцидент произошел сегодня днем неподалеку от эстонского острова Вайндлоо. Как уточняет РИА "Новости", российское воздушное судно находилось на территории республики около минуты, а затем покинуло ее.
Подчеркивается также, что транспондер самолета был в рабочем режиме, но план полета заранее предоставлен российской стороной не был. Известно также, что пилоты не вышли на связь с диспетчерской службой Эстонии.
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