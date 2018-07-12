Эстонские военные: самолет ВВС России нарушил воздушное пространство страны

Вечером в четверг, 12 июля, эстонские военные сделали резонансное заявление. По их словам, в воздушное пространство страны без позволения вошел самолет Военно-воздушных сил Российской Федерации Ил-76.

Согласно последней информации, инцидент произошел сегодня днем неподалеку от эстонского острова Вайндлоо. Как уточняет РИА "Новости", российское воздушное судно находилось на территории республики около минуты, а затем покинуло ее.

Подчеркивается также, что транспондер самолета был в рабочем режиме, но план полета заранее предоставлен российской стороной не был. Известно также, что пилоты не вышли на связь с диспетчерской службой Эстонии.