//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алика Смехова восхитила поклонников стойкой на руках в бикини
- Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после скандала с отцовством
- Помощник Данилко высказался об отказе от образа Верки Сердючки
- Прессек МИДа Мария Захарова написала песню для Кати Лель
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Ким Чен Ын написал Трампу благодарственное письмо
12 июля 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу. В послании политик высоко оценил выполнение президентом США договоренностей, достигнутых в ходе саммита.
Главы двух государств провели первую в истории встречу руководителей Соединенных Штатов и КНДР 12 июня на территории Сингапура. После переговоров был подписан ряд документов.
В письме Ким Чен Ын отметил, что очень ценит беспрецедентные усилия, которые предпринимает Дональд Трамп для улучшения связей двух стран. Кроме того, он отметил важность добросовестного выполнения совместного заявления, передает РИА "Новости".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке - 2"
//Новости Гнездо.ру
США намерены вводить санкции в отношении стран, покупающих нефть у Ирана
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Эксперт рассказал о выгоде от продления продуктового эмбарго
//В мире
Эстонские военные: самолет ВВС России нарушил воздушное пространство страны
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//Спорт
МВД: Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве
//Общество
//Новости СМИ2
//Культура
Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после скандала с отцовством
//live
«Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость»
//Новости Redtram
//Общество
Совет министров Крыма распорядился снести пять самостроев в Большой Ялте
//В мире
//Здоровье
Увеличивать нужно качество жизни, тогда и продолжительность вырастет
//Спорт
Сборная РФ назвала лучших футболистов национальной команды на ЧМ-2018
//Общество
Заявление Тимошенко о возврате Крыма – всего лишь начало предвыборной кампании
//В мире
//Общество
//В мире
//В мире
//Наука
Таинственный черный саркофаг поднимут на поверхность в Египте
Дмитрий Тарасов рассказал, на кого похожа его новорожденная дочь
//Общество
В Петербурге утилизируют лекарство для больных раком, закупленное на 130 млн руб
//Криминал
//Общество
Крымстат: количество женщин, живущих в Крыму, значительно превышает число мужчин