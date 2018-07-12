Ким Чен Ын написал Трампу благодарственное письмо

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу. В послании политик высоко оценил выполнение президентом США договоренностей, достигнутых в ходе саммита.

Главы двух государств провели первую в истории встречу руководителей Соединенных Штатов и КНДР 12 июня на территории Сингапура. После переговоров был подписан ряд документов.

В письме Ким Чен Ын отметил, что очень ценит беспрецедентные усилия, которые предпринимает Дональд Трамп для улучшения связей двух стран. Кроме того, он отметил важность добросовестного выполнения совместного заявления, передает РИА "Новости".