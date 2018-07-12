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Ким Чен Ын написал Трампу благодарственное письмо

12 июля 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Чен Ын написал Трампу благодарственное письмо
фото: globallookpress.com

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу. В послании политик высоко оценил выполнение президентом США договоренностей, достигнутых в ходе саммита.

Кремль прокомментировал информацию о появлении самолета Ким Чен Ына в России

Кремль прокомментировал информацию о появлении самолета Ким Чен Ына в России

Главы двух государств провели первую в истории встречу руководителей Соединенных Штатов и КНДР 12 июня на территории Сингапура. После переговоров был подписан ряд документов.

В письме Ким Чен Ын отметил, что очень ценит беспрецедентные усилия, которые предпринимает Дональд Трамп для улучшения связей двух стран. Кроме того, он отметил важность добросовестного выполнения совместного заявления, передает РИА "Новости".

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке - 2"

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о "Северном потоке - 2"

Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа про газопровод "Северный поток-2". Он заявил, что газопроводы являются исключительно коммерческими проектами.

//В мире

Порошенко: самое главное, что лидеры НАТО признали Россию агрессором

Порошенко: самое главное, что лидеры НАТО признали Россию агрессором

Украинский лидер Петр Порошенко сделал в четверг, 12 июля, резонансное заявление. По мнению политика, самым главным является признание России "агрессором" лидерами Североатлантического альянса.

//Новости Гнездо.ру

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//Экономика

США намерены вводить санкции в отношении стран, покупающих нефть у Ирана

США намерены вводить санкции в отношении стран, покупающих нефть у Ирана

В четверг, 12 июля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки намерены вводить санкции против государств, приобретающих нефть у Ирана. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

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Объявлена причина невозможности прекратить войну между ВСУ и армией Донбасса

Объявлена причина невозможности прекратить войну между ВСУ и армией Донбасса

Установить прочное перемирие на востоке Украины невозможно из-за того, что позиции сторон конфликта расположены слишком близко друг от друга. Такое заявление сделал Александр Хуг, представитель миссии ОБСЕ.

//Новости ADWILE

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//Экономика

Эксперт рассказал о выгоде от продления продуктового эмбарго

Эксперт рассказал о выгоде от продления продуктового эмбарго

Президент Плодоовощного союза РФ Сергей Королев оценил сегодня выгоды от продления продуктового эмбарго. Соответствующее решение ранее во вторник, 12 июля, принял президент России Владимир Путин.

//Спорт

Бельгийский политик признался, что шокирован уровнем организации ЧМ в России

Бельгийский политик признался, что шокирован уровнем организации ЧМ в России

Член Сената Бельгии Алан Дестекс признался, что был шокирован высоким уровнем организации ЧМ-2018 в России. Об этом он заявил сегодня в рамках видеоконференции с участием российских сенаторов.

//Шоу-бизнес

Верка Сердючка решила уйти со сцены

Верка Сердючка решила уйти со сцены

Украинский артист Андрей Данилко сообщил, что он больше не будет выступать в образе Верки Сердючки. Прощание со своими фанатами он начнет 13 июля в Одессе, а затем состоится последнее турне этого персонажа.

//Шоу-бизнес

Плющенко отменил ледовое шоу из-за серьезных проблем со здоровьем

Плющенко отменил ледовое шоу из-за серьезных проблем со здоровьем

Российский фигурист Евгений Плющенко сообщил, что не сможет выступать в июле в ледовом шоу. Дело в том, что у спортсмена защемило нерв на шее из-за полученной на тренировках травмы.

//В мире

Эстонские военные: самолет ВВС России нарушил воздушное пространство страны

Эстонские военные: самолет ВВС России нарушил воздушное пространство страны

Вечером в четверг, 12 июля, эстонские военные сделали резонансное заявление. По их словам, в воздушное пространство страны без позволения вошел самолет Военно-воздушных сил Российской Федерации Ил-76.

//Шоу-бизнес

Алика Смехова восхитила поклонников стойкой на руках в бикини

Алика Смехова восхитила поклонников стойкой на руках в бикини

"Доброе утро, товарищи! Приступаем к производственной гимнастике!", - призвала Аликова Смехова и ловко сделала стойку на руках. Восхитительную фигуру артистки, мамы двоих сыновей, рассматривают ее поклонники.

//Новости партнеров

//В мире

Ким Чен Ын написал Трампу благодарственное письмо

Ким Чен Ын написал Трампу благодарственное письмо

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу. В послании политик высоко оценил выполнение президентом США договоренностей, достигнутых в ходе саммита.

//Политика

Путин исключил Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям

Путин исключил Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин исключил журналиста и Максима Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям. Из состава совета также исключен бывший вице-премьер Александр Хлопонина.

//В мире

Турист из России утонул на Канарских островах

Турист из России утонул на Канарских островах

На испанском острове Гран-Канария утонул турист из Российской Федерации. Согласно последней информации источников, страшное происшествие случилось на курорте Маспаломас в минувшую среду, 11 июля.

//Общество

Мейн-кун с "человеческим" лицом шокировал пользователей соцсетей

Мейн-кун с "человеческим" лицом шокировал пользователей соцсетей

Пользователи сети были шокированы, увидев фотографию мейн-куна с крайне необычной мордой. Согласно последней информации, домашнее животное по кличке Химера обладает практически "человеческим" лицом.

//Спорт

МВД: Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве

МВД: Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве

Британский футбольный болельщик Дуглас Мортон, о пропаже которого в России заявили в полицию его родственники, жив и здоров, находится в Москве. По данным МВД, английского фаната нашли в отеле.

//Спорт

Один из лучших футболистов ЧМ-2018 попал в больницу перед финальным матчем

Один из лучших футболистов ЧМ-2018 попал в больницу перед финальным матчем

Вечером в четверг, 12 июля, стало известно, что один из лучших футболистов чемпионата мира 2018 года – член сборной Хорватии – незадолго до финальной игры с командой Франции попал в больницу.

//Общество

Апокалипсис в Чите. Американские блокбастеры отдыхают

Апокалипсис в Чите. Американские блокбастеры отдыхают

Фотографии и видео, которые выкладывают в социальных сетях жители Читы напоминают кадры американских фильмов-катастроф. Но это вовсе не продукция голливудских продюсеров, это реальность.

//В мире

НАТО видит в России конкурента

НАТО видит в России конкурента

Главком ОВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти в четверг, 12 июля, заявил, что альянс считает Россию своим потенциальным конкурентом. Политик призвал организацию модернизировать вооруженные силы.

//Новости СМИ2

//Культура

Алла Йошпе: Очень скучаю по своим героям

Алла Йошпе: Очень скучаю по своим героям

В издательстве "Аргументы недели" вышла книга Аллы Иошпе «Завтрак в облаках». Песни в исполнении дуэта Алла Иошпе – Стахан Рахимов известны многим, но мало кто знает, что народная артистка РФ Алла Иошпе ещё и член Союза писателей России, а народный артист России Стахан Рахимов – прекрасно рисует.

//В мире

Порошенко обсудил с Трампом его грядущую встречу с Путиным

Порошенко обсудил с Трампом его грядущую встречу с Путиным

Глава Украины Петр Порошенко вечером в четверг сообщил, что в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил его грядущие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

//Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после скандала с отцовством

Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после скандала с отцовством

Сын актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Макар Касаткин изменился до неузнаваемости после скандала с его отцовством. Молодая женщина Фрейя Зильбер родила сына и настаивала на проведении ДНК-теста.

//Общество

Пожилая внучка Максима Горького заблудилась в подмосковном Одинцово

Пожилая внучка Максима Горького заблудилась в подмосковном Одинцово

На днях неравнодушные жители подмосковного города Одинцово помогли вернуться домой заблудившейся пожилой женщине, которая, как позже выяснилось, оказалась внучкой известного русского писателя Максима Горького.

//live

«Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость»

«Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость»

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала вещателей меньше показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей. О тех, кто видит мир в голубом цвете, размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ...

//В мире

Китай считает, что США пытаются развязать "торговую войну"

Китай считает, что США пытаются развязать "торговую войну"

В Министерстве коммерции Китая заявили, что ответственность за доведение разногласий в торгово-экономической сфере до торговой войны будет полностью лежать на властях Соединенных Штатов Америки.

//Новости Redtram

//Общество

Совет министров Крыма распорядился снести пять самостроев в Большой Ялте

Совет министров Крыма распорядился снести пять самостроев в Большой Ялте

Совет министров Крыма распорядился снести пять самостроев на территории Большой Ялты. Распоряжение опубликовано на официальном портале правительства.

//Шоу-бизнес

Помощник Данилко высказался об отказе от образа Верки Сердючки

Помощник Данилко высказался об отказе от образа Верки Сердючки

Помощник украинского артиста Андрея Данилко прокомментировал информацию об отказе мужчины от образа Верки Сердючки. О том, что этого персонажа больше не будет на сцене, стало известно ранее.

//В мире

В МИД прокомментировали "втягивание" Македонии в НАТО

В МИД прокомментировали "втягивание" Македонии в НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о приглашении Македонии в НАТО. Позиция внешнеполитического ведомства была озвучена на брифинге в Москве.

//Шоу-бизнес

Прессек МИДа Мария Захарова написала песню для Кати Лель

Прессек МИДа Мария Захарова написала песню для Кати Лель

Прес-секретарь МИДа Мария Захарова неординарная личность. На днях она написала песню для популярной исполнительницы Кати Лель.

//Здоровье

Увеличивать нужно качество жизни, тогда и продолжительность вырастет

Увеличивать нужно качество жизни, тогда и продолжительность вырастет

По эффективности системы здравоохранения агентство Bloomberg поместило Россию на последнее – 55-е место. Хотя на телеэкранах первые лица в накинутых на плечи белых халатах не устают открывать новые ультрасовременные медицинские центры.

//В мире

Власти РФ поздравили Таиланд с успешной эвакуацией детей из пещеры

Власти РФ поздравили Таиланд с успешной эвакуацией детей из пещеры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сегодня поздравила Таиланд с успешной эвакуацией членов детской футбольной команды и их тренера из пещеры Тхам Луанг.

//Спорт

Сборная РФ назвала лучших футболистов национальной команды на ЧМ-2018

Сборная РФ назвала лучших футболистов национальной команды на ЧМ-2018

В российской сборной днем в четверг, 12 июля, назвали лучших футболистов национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Соответствующие данные были опубликованы в социальной сети Instagram.

//Общество

Заявление Тимошенко о возврате Крыма – всего лишь начало предвыборной кампании

Заявление Тимошенко о возврате Крыма – всего лишь начало предвыборной кампании

Заявление депутата Верховной рады Украины и главы партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о том, что Крым можно вернуть путем укрепления армии и проведения переговоров в Будапештском формате, является не более чем необходимым ритуалом

//В мире

Власти Италии не планируют увеличивать расходы на оборону

Власти Италии не планируют увеличивать расходы на оборону

Сегодня стало известно о важном решении итальянских властей в оборонной сфере. Согласно последней информации, руководство Италии не планирует в ближайшем времени увеличивать расходы на оборону.

//Общество

Аллергия на солнце атакует россиян

Аллергия на солнце атакует россиян

Повышенная чувствительность на солнце в этом году стала проблемой для людей, казалось бы, не склонных к аллергии. «Исходя из практики за последние 10 лет количество пациентов, страдающих от этого заболевания, увеличилось аж на 40%. Учёные считают, что солнечные лучи стали более «агрессивными».

//В мире

НАТО накануне своего саммита на грани развала

НАТО накануне своего саммита на грани развала

В преддверии саммита НАТО резко обострилась подковёрная борьба внутри аппарата альянса в Брюсселе. Между европейскими членами альянса и США и даже между старыми и новыми натовцами растут разногласия.

//В мире

«Кандидат на роль диктатора Украины» гарантировал Порошенко тюремное заключение

«Кандидат на роль диктатора Украины» гарантировал Порошенко тюремное заключение

Президента Украины Петра Порошенко в будущем ждет уголовное преследование и тюрьма. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил Анатолий Гриценко, экс-министр обороны соседнего государства.

//В мире

Власти Грузии знают, почему страну не хотят видеть в НАТО

Власти Грузии знают, почему страну не хотят видеть в НАТО

Экс-спикер грузинского парламента, глава оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе сообщила, по какой причине Грузию не хотят видеть членом Североатлантического альянса.

//Шоу-бизнес

Джордж Клуни идет на поправку после аварии

Джордж Клуни идет на поправку после аварии

Первый красавец Голливуда и любимец женщин Джордж Клуни идет на поправку после аварии. Актер попал в ДТП на Сардинии. Сейчас его здоровью ничто не угрожает, лечение проходит в домашней обстановке.

//Наука

Таинственный черный саркофаг поднимут на поверхность в Египте

Таинственный черный саркофаг поднимут на поверхность в Египте

В Египте на поверхность поднимут уникальный черный саркофаг, который некоторое время назад был обнаружен под одним из домов в районе города Александрия. Гробница является очень большой и необычной.

//В мире

"Давайте поцелуемся": Пашинян умилил журналистов на встрече с Макроном

"Давайте поцелуемся": Пашинян умилил журналистов на встрече с Макроном

Армянский премьер-министр Никол Пашинян умилил присутствовавших на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и французской делегацией. Глава правительства Армении совершил необычный поступок.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, на кого похожа его новорожденная дочь

Дмитрий Тарасов рассказал, на кого похожа его новорожденная дочь

Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал, на кого похожа его новорожденная дочь. Во вторник модель по имени Анастасия подарила своему супругу дочь, которая стала вторым ребенком для спортсмена.

//В мире

Пророчество «казахской Ванги» о провале НАТО на Украине появилось в сети

Пророчество «казахской Ванги» о провале НАТО на Украине появилось в сети

Ясновидящая Вера Лион из Казахстана предсказала дальнейшее развитие ситуации на Украине, в том числе в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Прогноз экстрасенса приведен в заметке, опубликованной СМИ.

//Экономика

Президент России продлил продуктовое эмбарго

Президент России продлил продуктовое эмбарго

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 12 июля, принял важное решение. Согласно последней информации, глава государства продлил действие указа о продуктовом эмбарго до конца будущего года.

//Непознанное

Уфолог показал видео взлета НЛО с поверхности Луны

Уфолог показал видео взлета НЛО с поверхности Луны

В сети активно комментируют видео частного исследователя, который заявил, что стал свидетелем взлета нескольких инопланетных кораблей с поверхности Луны. На записи можно рассмотреть не менее десятка объектов.

//Общество

В Петербурге утилизируют лекарство для больных раком, закупленное на 130 млн руб

В Петербурге утилизируют лекарство для больных раком, закупленное на 130 млн руб

В Петербурге полиция заинтересовалась утилизацией лекарства для онклогических больных, на закупку которого было потрачено 130 млн рублей. Лекарство уничтожается из-за закончившегося срока действия.

//Спорт

Английский болельщик из Самары в Москву вернулся и пропал

Английский болельщик из Самары в Москву вернулся и пропал

Родственники британского болельщика Дугласа Моретона забили тревогу, написав в соцсети о том, что они в Англии не могут связаться с ним, находящимся в России. Болельшик 11 июля выехал на поезде из Самары в Москву.

//Криминал

Волгоградская пенсионерка устроила в больнице войну "бесам"

Волгоградская пенсионерка устроила в больнице войну "бесам"

Пожилая пациентка терапевтического отделения волгоградской больницы долго не могла уснуть из-за того, что ее соседки по палате храпели. Не выдержав, пенсионерка схватила нож и стала наносить им удары.

//Общество

Крымстат: количество женщин, живущих в Крыму, значительно превышает число мужчин

Крымстат: количество женщин, живущих в Крыму, значительно превышает число мужчин

Крымстат подсчитал количество мужчин и женщин в городах и районах республики. По итогам подсчетов были опубликованы данные о гендерном составе населения и средней продолжительности жизни на полуострове, пишут "Аргументы недели - Крым".

//Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал летнее фото сына Жанны Фриске

Шепелев опубликовал летнее фото сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном Платоном в Италии. Вдовец Жанны Фриске опубликовал в Инстаграм редко фото их с певицей сына Платона. На снимке Шепелев запечатлен с двумя малышами.

//Политика

В Крыму отреагировали на слова Тимошенко о возвращении Крыма

В Крыму отреагировали на слова Тимошенко о возвращении Крыма

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский отреагировал на заявление депутата Верховной Рады Юлии Тимошенко, заявив, что Крым станет главной темой во время предвыборной кампании на Украине.

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