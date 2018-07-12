Турист из России утонул на Канарских островах

На испанском острове Гран-Канария утонул турист из Российской Федерации. Согласно последней информации источников, страшное происшествие случилось на курорте Маспаломас в минувшую среду, 11 июля.

Свидетели утверждают, что 36-летний мужчина сначала сидел в баре, а потом зашел в море, хотя на пляже был установлен предостерегающий красный флаг. Как сообщает издание La Provincia, после того, как выяснилось, что человек тонет, на место случившегося прибыли спасатели и вертолет.

Россиянина подняли на борт, однако он уже был без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли – гражданин РФ скончался.