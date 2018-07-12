Порошенко обсудил с Трампом его грядущую встречу с Путиным

Глава Украины Петр Порошенко в четверг сообщил, что в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил его грядущие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Порошенко признался, что очень тщательно обсудил с американским коллегой предстоящую 16 июля в Хельсинки встречу с Путиным. В частности, стороны в разговоре уделили особое внимание вопросам "Северного потока – 2", передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что Путин и Трамп в ходе переговоров намерены поделиться мнениями насчет путей развития двусторонних отношений, а также обговорить наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня.