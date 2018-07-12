Порошенко обсудил с Трампом его грядущую встречу с Путиным
12 июля 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Украины Петр Порошенко в четверг сообщил, что в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил его грядущие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Порошенко признался, что очень тщательно обсудил с американским коллегой предстоящую 16 июля в Хельсинки встречу с Путиным. В частности, стороны в разговоре уделили особое внимание вопросам "Северного потока – 2", передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, ранее стало известно, что Путин и Трамп в ходе переговоров намерены поделиться мнениями насчет путей развития двусторонних отношений, а также обговорить наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня.
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