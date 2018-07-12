Порошенко: самое главное, что лидеры НАТО признали Россию агрессором

Украинский лидер Петр Порошенко сделал в четверг, 12 июля, резонансное заявление. По мнению политика, самым главным является признание России "агрессором" лидерами Североатлантического альянса.

Выступая в рамках экспертной дискуссии в ходе саммита НАТО в Брюсселе, Порошенко подчеркнул, что лидеры альянса проявили единство и признали, что Россия действительно является "агрессором", передает РИА "Новости".

В заявлении президента Украины также говорится, что участники заседания поделились мнениями насчет конфликта на востоке Украины, в ходе которого украинцы вынуждены были защищаться от "агрессивных действий РФ". Порошенко добавил, что союзники выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета его страны.