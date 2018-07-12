В Министерстве коммерции Китая заявили, что ответственность за доведение разногласий в торгово-экономической сфере до торговой войны будет полностью лежать на властях Соединенных Штатов Америки.

Руководство КНР, как уточняется в заявлении, приложило все усилия для того, чтобы сгладить острые углы в данной области, однако США не намерены идти навстречу.

В ведомстве также подчеркнули, что с февраля по июнь текущего года китайская и американская стороны провели четыре раунда переговоров, в ходе которых, как предполагалось, будут решены все проблемы, но Штаты нарушали двусторонние договоренности и буквально настаивали на развязывании "войны" в сфере торговли, передает РИА "Новости".