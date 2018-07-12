В МИД прокомментировали "втягивание" Македонии в НАТО
12 июля 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о приглашении Македонии в НАТО. Позиция внешнеполитического ведомства была озвучена на брифинге в Москве.
В МИД считают, что стремление Североатлантического альянса к расширению в Европе не способно укрепить безопасность, а напротив приведет к напряженности и росту разделительных линий. Более того, намеренное "втягивание" Македонии в организацию говорит о том, что политика открытых дверей стала для НАТО самоцелью.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Захаровой, альянс в настоящий момент пытается достичь исключительного военного превосходства.
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