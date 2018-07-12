Власти РФ поздравили Таиланд с успешной эвакуацией детей из пещеры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сегодня поздравила Таиланд с успешной эвакуацией членов детской футбольной команды и их тренера из пещеры Тхам Луанг.

Захарова отметила, что Россия с радостью узнала о спасении всех двенадцати детей, которые более двух недель были заблокированы в затопленной пещере. По словам представителя внешнеполитического ведомства, МЧС РФ предлагало руководству Таиланда свою помощь, однако содействие отечественных спасателей не понадобилось, передает РИА "Новости".

Мария Захарова также пожелала юным футболистам из команды "Дикие вепри" успехов в спорте и больших побед в будущем.