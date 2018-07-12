Объявлена причина невозможности прекратить войну между ВСУ и армией Донбасса

Установить прочное перемирие на востоке Украины невозможно из-за того, что позиции сторон конфликта расположены слишком близко друг от друга. Такое заявление сделал Александр Хуг, представитель работающей в Донбассе миссии ОБСЕ.

Сотрудник международной организации отметил в разговоре с журналистами, что на сегодняшний день не удалось устранить первопричину насилия. Этой первопричиной, по словам Хуга, является близкое расположение позиций Вооруженных сил Украины и противостоящих им ополченцев. Также представитель ОБСЕ указал на то, что киевские силовики и военные народных республик не доверяют друг другу, передает информационное агентство «Новороссия».

Ранее в четверг сообщалось, что в сети появился прогноз о дальнейшем развитии ситуации на востоке Украины, который сделала экстрасенс из Казахстана Вера Лион.