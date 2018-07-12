НАТО накануне своего саммита на грани развала

В преддверии саммита НАТО, который предшествует российско-американской встрече на высшем уровне в Хельсинки, резко обострилась подковёрная борьба внутри аппарата альянса в Брюсселе. Между европейскими членами альянса и США и даже между старыми и новыми натовцами растут разногласия.



Америка не намерена как в старые времена нести основное бремя расходов по содержанию НАТО, и Трамп требует от стран-членов альянса денег. Европейцы платить не в состоянии с их миграционными и прочими кризисами. Тем временем военные машины стран НАТО действительно деградировали так, что даже увеличение расходов до требуемых 2% ВВП ситуацию не спасёт.



Европейцы очень боятся импульсивности и резкости Трампа. Скупая Ангела Меркель вдрызг разругалась с ним. Германия лишь на одну треть покрывает расходы США на содержание американских войск на своей территории (в отличие, например, от Южной Кореи или Японии). Причём не живыми деньгами, а просто тем, что не берёт арендной платы за занимаемые земли. Дошло уже до того, что после июньского срочного визита в США министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в американских СМИ появились сливы о том, что Пентагон прорабатывает технико-экономическое обоснование по выводу группировки из Германии либо передислокации её в другие страны. Рассматривают в Вашингтоне даже более радикальные варианты – возврат американских войск из большей части европейских стран.



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