Власти Грузии знают, почему страну не хотят видеть в НАТО

Экс-спикер грузинского парламента, глава оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе сообщила, по какой причине Грузию не хотят видеть членом Североатлантического альянса.

По мнению политика, некоторые западные государства не поддерживают вступление Грузии в НАТО, поскольку это может вызвать крайне негативную реакцию российского руководства. В эфире телеканала "Россия 24" Бурджанадзе отметила, что для России подобный исход является неприемлемым.

Бывший спикер грузинского парламента добавила, что власти ее страны в свою очередь выступают за то, чтобы Грузия стала полноправным членом Североатлантического альянса.