Президента Украины Петра Порошенко в будущем ждет уголовное преследование и тюрьма. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил Анатолий Гриценко, бывший министр обороны соседнего государства.

Экс-чиновника процитировал сайт «Русская весна». Гриценко гарантировал, что Порошенко, который, по словам собеседника журналистов, «увяз в коррупции», пойдет под суд и ответит перед законом за свои противоправные действия.

Ранее российские СМИ назвали Анатолия Гриценко идеальным кандидатом на роль украинского диктатора. Установление в стране режима единоличной власти предсказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.