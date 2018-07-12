Пророчество «казахской Ванги» о провале НАТО на Украине появилось в сети

Ясновидящая Вера Лион из Казахстана предсказала дальнейшее развитие ситуации на Украине, в том числе в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Прогноз экстрасенса приведен в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Как пишет сайт vistanews.ru, ясновидящая, которую в прессе окрестили «казахской Вангой», полагает, что в ДНР и ЛНР придет мир, социально-экономическая обстановка в самопровозглашенных республиках будет постепенно улучшаться. Перемены к лучшему Лион связывает с приходом ко власти в Донбассе нового политика.

Украина, по мнению прорицательницы, наоборот, окажется на краю пропасти. Это произойдет после провала операции по вводу войск НАТО на территорию страны, говорится в пророчестве «казахской Ванги».

Ранее в четверг сообщалось, что в армии ДНР раскрыли подробности обернувшихся разгромом вылазок киевских силовиков в Донбассе, осуществленных ими в этом году.